Τρέλα στη Χάντερσφιλντ για την πρώτη νίκη! (vid)

Μαγικές στιγμές έζησαν παίκτες, προπονητής και οπαδοί των νεοφώτιστων στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι «terriers» πέρασαν από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας με το επιβλητικό 3-0, πήραν την πρώτη τους νίκη στην παρθενική τους παρουσία στην Πρέμιερ Λιγκ, ήταν το πρώτο «τρίποντο» για εκείνους στην πρώτη κατηγορία της χώρας έπειτα από 46 χρόνια και οι πανηγυρισμοί στο φινάλε, ήταν πέρα ως πέρα δικαιολογημένοι.

Δείτε το βίντεο :

Huddersfield fans & players celebrating their first ever Premier League win today. That atmosphere!

@htafcdotcompic.twitter.com/MFW9vPme67

— Football Stuff (@FootbalIStuff) August 12, 2017