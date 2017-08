Έκαναν γκράφιτι την αστεία γκριμάτσα του Φελαϊνί! (pic)

Ο Βέλγος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μια άτυχη στιγμή στον τελικό του UEFA Super Cup απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της περασμένης Τρίτης στα Σκόπια και η φωτογραφία του έφτασε παντού. Μέχρι και στον ίδιο, που αυτοσαρκάστηκε και γέλασε με την γκριμάτσα του!

Πλέον, σε δρόμο της Μελβούρνης, ο Μαρουάν Φελαϊνί απέκτησε το δικό του αστείο γκράφιτι και θα προσφέρει άφθονο γέλιο στους Αυστραλούς.

AMAZING: Marouane @Fellaini's face has been immortalised as street art in Melbourne.

( @TomSteinfort) pic.twitter.com/kS2tuPGXvB

— SPORF (@Sporf) August 10, 2017