Η χαζομάρα του Λουκάκου και το γέλιο του Κροος (vid)

Ο Ερέρα έβγαινε στην αντεπίθεση στο ματς του Super Cup απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και είχε στήριγμα από αριστερά το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «κόκκινων διαβόλων».

Μόλις άνοιξε το κοντρόλ του... έσβησαν τα φώτα.

Ο Λουκάκου έκανε κίνηση προς τη μπάλα ενώ ήταν εκτεθειμένος και δεν σκέφτηκε ότι έπρεπε να συνεχίσει τη δική του πορεία για να βοηθήσει τον Ισπανό χαφ και να βρεθεί σε θέση βολής εντός περιοχής.

Ο Τόνι Κροος που κατάλαβε τη... γκέλα του Βέλγου στράικερ, γέλασε και συνέχισε γρήγορα το παιχνίδι.

Toni Kroos laughing at Lukaku not understanding the offside rule pic.twitter.com/fHWzMFzLX3

— Alexandra Coe (@fakeAVB) August 8, 2017