Ο Καζεμίρο είναι για τα μεγάλα ματς! (vids)

Έκλεισε την περσινή αγωνιστική περίοδο με φαντασμαγορικό τρόπο, καταθέτοντας την καλύτερη απόδειξη για την παντελώς δίκαιη αναρρίχηση της αξίας του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Ο 25χρονος μέσος έχει αρχίσει και θεωρείται πλέον λίρα εκατό στα χέρια του Ζινεντίν Ζιντάν με τις γεμάτες ουσία και προσφορά, εμφανίσεις του στο χώρο του κέντρου για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι όπως είχε... καλομάθει τους οπαδούς της ομάδας του από την περασμένη χρονιά, έτσι το συνέχισε και στο πρώτο επίσημο ματς της νέας σεζόν, στο Super Cup απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην «Philip II Arena» των Σκοπίων.

Όταν το όνομα του αντιπάλου... εμπνέει ή κρίνεται ένα τρόπαιο, ο Καζεμίρο δείχνει πλέον να συνηθίζει το γεγονός πως υπάρχουν απαιτήσεις από εκείνον και δικαιώνει απόλυτα τον «Ζιζού» που στηρίζεται πάνω του.

Το γκολ του απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους», το βράδυ της Τρίτης στα Σκόπια για το Super Cup, αλλά και το δοκάρι που είχε σε κεφαλιά λίγο νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν απλά η συνέχεια αλλά και ένα... ζέσταμα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Casemiro vs. Manchester United

One of the two best defensive midfielders in the world.pic.twitter.com/218jzzUrQk

— EiF (@EiF_Highlights) August 9, 2017