Το twitter κι ο Φελαϊνί «σπάνε πλάκα» με το πρόσωπο του... Φελαϊνί! (pics)

Το παραμορφωμένο πρόσωπο του Φελαϊνι είναι αυτό που κυκλοφορεί στο twitter περισσότερο από καθετί άλλο!

Ο Βέλγος πιάστηκε από το φακό σε μια περίεργη στιγμή και η αλήθεια είναι ότι το πρόσωπό του είναι σα να έχει μπει πίσω από τουρμπίνα αεροπλάνου.

Ε, δεν ήθελε και πολύ για να στηθεί... γλέντι.

Εδώ μέχρι κι ο ίδιος αυτοσαρκάστηκε. Πόσω μάλλον ο κόσμος, που κάτι τέτοια περιμένει για να ξεσαλώσει.

Thank you to everyone who posted & sent me this pic.twitter.com/O7tmOSYR38 — Marouane Fellaini (@Fellaini) August 8, 2017

You look like a melting candle lad! pic.twitter.com/PJQ1ckZm8Y — Lee (@Lee_EFC) August 8, 2017

I am a big fan Marouane pic.twitter.com/dxg8fzR5ua — chelseasider (@chelseasider) August 8, 2017

This one is the best pic.twitter.com/kqFjTAxu1P — öz (@besiktas4life) August 8, 2017

Jose Mourinho: "The group is fantastic and Marouane Fellaini is an example of spirit we have." pic.twitter.com/G9n4rQBB0L — Squawka News (@SquawkaNews) August 8, 2017

I knew Fellaini looked familiar with that bandage on pic.twitter.com/5rX9cW5He3 — Curtis (@Curtis__14) August 8, 2017