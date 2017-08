O Κρόος το τερμάτισε στην τελική πάσα! (pic)

Είναι ο άνθρωπος που θα παραδώσει το δέμα στον παραλήπτη κάτω υπό όποιες αντίξοες συνθήκες.

Είναι αυτός που θα σου περάσει το αλάτι στο τραπέζι.

Αυτός που θα σου προωθήσει την κλήση.

Αυτός που θα κάνει τον Τεόντοσιτς (βγήκε καλύτερος πασέρ στην Euroleague) να μοιάζει με... άμπαλος μπροστά του.

Με λίγα λόγια ο Τόνι Κρόος είναι αυτός που θα πασάρει 76 φορές και οι 73 θα φτάσουν στα πόδια του συμπαίκτη του! Αυτό, τουλάχιστον, έκανε στο Super Cup με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κι αν δεν μας πιστεύετε το παρακάτω γράφημα αρκεί για να καταλάβετε πως δεν μιλάμε για άνθρωπο αλλά για μηχανή.

Toni Kroos completed 73 of his 76 passes (96% completion rate) in the 2017 UEFA Super Cup v Man United (via @OptaJose) pic.twitter.com/I1y0EiZdHZ

— 101 Great Goals (@101greatgoals) August 9, 2017