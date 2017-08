«Καταρχήν συμφωνία για Κουτίνιο»

Η Λίβερπουλ συνεχίζει να διαψεύδει, οι Βραζιλιάνοι να επιμένουν. Σύμφωνα, λοιπόν, με το ESPN Brazil ο Κουτίνιο συμφώνησε για 5ετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα, που με τη σειρά της έφτασε σε καταρχήν συμφωνία με τους κόκκινους. Το ποσό που αναφέρεται είναι 90 εκατ. ευρώ, που με τα μπόνους μπορούν να φτάσουν στα 120. Η στάση των κόκκινων με ενημέρωσή τους λίγες ώρες πριν το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν έχει αλλάξει: ο Κουτίνιο δεν πωλείται, οπότε δύσκολα θα υπάρξει και δεύτερη διάψευση την ίδια μέρα.

Barcelona have reached an agreement with Liverpool to sign Philippe Coutinho - sources. https://t.co/5DbvE8Ng87 pic.twitter.com/SbY2OWaX6N

— ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2017