Επίσημα ο Ζιλέ στον Ολυμπιακό! (pics)

Η σχετική επίσημη ενημέρωση των Πειραιωτών για το 2+1 του Ζιλέ:

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γκιγιόμ Ζιλέ.

Αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Βέλγος προέβη στις πρώτες του δηλώσεις, ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Είπε για:

Τα πρώτα του συναισθήματα μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν μία διαδικασία μακρά και δύσκολη η μεταγραφή μου εδώ, οπότε τώρα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που υπέγραψα και ανυπομονώ να βρεθώ με τους νέους συμπαίκτες μου και να κάνω μεγάλα πράγματα στο γήπεδο».

Το μήνυμά του στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Θυμάμαι πολύ καλά τους οπαδούς του Ολυμπιακού γιατί είχα παίξει εναντίον του σε παιχνίδι του UEFA Champions League. Αν και είχαμε χάσει τότε, ήταν μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, καταπληκτικός κόσμος και αυτό μάλιστα έπαιξε ρόλο στην απόφαση μου να έρθω εδώ και ελπίζω να είναι και τώρα οι οπαδοί ευχαριστημένοι από την συνεισφορά μου. Θέλω και εγώ να προσφέρω τα μέγιστα στην ομάδα για να μπορέσω να τους κάνω χαρούμενους».

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΖΙΛΕ ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ