Υποδέχθηκε τον Νεϊμάρ και ο... Πύργος του Άιφελ (vid)

Ο Βραζιλιάνος φορ βιώνει μοναδικές στιγμές στο Παρίσι, όπου η... Νεϊμαριάδα ξεκίνησε εδώ και λίγα 24ωρα και καθημερινά παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μπορεί κόντρα στην Αμιέν να μην έπαιξε για την πρώτη αγωνιστική του Championnat, όμως παρουσιάστηκε στο «Παρκ ντε Πρενς» και αποθεώθηκε από τον κόσμο, για να γευτεί κι εκείνος ως οπαδός από τα επίσημα, την πρώτη νίκη της ομάδας του.

Το βράδυ, ο Πύργος του Άιφελ «ντύθηκε» στα χρώματα της ομάδας του Νασέρ Αλ Κελαΐφι, για χάρη του Νεϊμάρ...

222 εκατομμύρια ήταν αυτά...

The Eiffel Tower went red and blue to welcome Neymar in Paris on Saturday night

[: @PSG_inside]pic.twitter.com/UPmeMB3UKt

— B/R Football (@brfootball) August 6, 2017