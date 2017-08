Ο Μακ Κέι στο 41' έβαλε το μοναδικό και το νικητήριο φυσικά γκολ του αγώνα. Η Φόρεστ παίζοντας μπροστά στον κόσμο της και αρχίζοντας μία νέα εποχή με την διοίκηση Μαρινάκη επικράτησε 1-0 της Μίλγουολ στην πρεμιέρα της Championship. Ο Βέλλιος έμεινε πάγκο, ο Μπουχαλάκης τέθηκε off και ενώ στο γήπεδο κυμάτιζαν και ελληνικές σημαίες.

@BarrieMcKay celebrates opening the scoring for #NFFC against @MillwallFC in front of a sell-out crowd at The City Ground this evening. pic.twitter.com/1iy3JPCpVt

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 4, 2017