Εσπασαν καρδιές στο Stadium of the Light (vid)

Ενα ζεστό χειροκρότημα έφτασε μέχρι τον ουρανό και συντρόφευσε τον 6χρονο Μπράντλεϊ που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή πριν ένα μήνα. Οι φίλοι της Σάντερλαντ δεν τον ξέχασαν και στο Stadium of the Light έσπασαν καρδιές... Ενός λεπτού σιγή για τον πιστό φίλο της ομάδας στην πρεμιέρα με τη Ντέρμπι και όλοι λύγισαν βλέποντας το απίθανο video που είχαν ετοιμάσει οι Μαυρόγατες.

A minute's applause is being held at the @StadiumOfLight ahead of kick-off in tribute to @Bradleysfight#OneBradleyLowery pic.twitter.com/e8Wbv412Ax

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 4, 2017