Πανικός για μια φανέλα του Νεϊμάρ (vid)

Οι φίλοι της Παρί έτρεξαν στο κατάστημα της ομάδας, εκστασιασμένοι από την κίνηση του Άραβα ιδιοκτήτη του συλλόγου που θέλει να δει το κλαμπ να κάνει υπερβάσεις και να σαρώσει τίτλους, διαθέτοντας 222 εκατ.ευρώ ώστε να ξεπεράσει κατά 100 εκατομμύρια την προηγούμενη ακριβότερη μεταγραφή, γράφοντας ιστορία με την προσθήκη του Νεϊμάρ στο ρόστερ του Έμερι.

Δείτε τι συνέβη το πρωί σε κεντρικό κατάστημα της Παρί:

VIDEO: Long queues outside @PSG_inside store in Paris as fans try to get first @neymarjr shirts @AP_Sports pic.twitter.com/HP0pyaLLBB

— Rob Harris (@RobHarris) August 4, 2017