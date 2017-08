Ο Αργεντίνος άσος ανέβασε tweet για τις κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη και μετά ευχήθηκε για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Όταν του ζητήθηκε να κάνει το ίδιο για Ολυμπιακό αρνήθηκε. Δείτε πιο κάτω την συζήτηση...

To Panathinaikos too! wish to PAOK have the same luck!!

— Tomás De Vincenti (@TomasDevi) August 3, 2017