Επίθεση σε υπαλλήλους της Αϊντχόφεν

Σε ρυθμούς... πρόκρισης οι οπαδοί της Οσιγιεκ, αφού η ομάδα τους καλείται να υπερασπιστεί το 1-0 της Ολλανδίας με την PSV! Ωστόσο, παραμονές του ματς η κατάσταση ξέφυγε, με τους Κροάτες οπαδούς να κάνουν επίθεση σε επτά μέλη του γραφείου Τύπου της Αϊντχόφεν. Υπήρξαν τραυματισμοί, ευτυχώς όμως όχι κάτι σοβαρό. «οι συνάδελφοί μας είναι καλά στην υγεία τους, αλλά, όπως είναι λογικό, είναι φοβισμένοι» τόνισε ο διευθυντής επικοινωνίας του συλλόγου.

Berichtgeving is helaas juist. Onze collega's zijn fysiek grotendeels in orde, maar de schrik zit er vanzelfsprekend goed in. https://t.co/wSYqhHA6SO

— Guus Pennings (@GuusPe) August 3, 2017