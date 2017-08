Ναϊνγκολάν σε οπαδό της Γιουβέντους: «Λάθος ομάδα φίλε...» (vid)

Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός διέθεσε αρκετό χρόνο για να βγει φωτογραφίες και να υπογράψει αυτόγραφα σε φίλους της Ρόμα, μόνο που αντίκρισε ανάμεσά τους κι έναν οπαδό της Γιουβέντους...

Από την αρχή ο Ναϊνγκολάν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να του δώσει αυτόγραφο, ενώ, όταν ο οπαδός του είπε: «Αγαπάω το ποδόσφαιρο, όλη η υπόλοιπη ομάδα υπέγραψε τη φανέλα», ο Ναϊνγκολάν απάντησε:

«Αγαπάς το ποδόσφαιρο όμως τη λάθος ομάδα φίλε... Εγώ είμαι διαφορετικός από τους υπόλοιπους».

Δείτε το βίντεο :

A Juventus fan tried to get Nainggolan to sign his jersey...

Radja refused! pic.twitter.com/TU0BGIGzFQ

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) August 2, 2017