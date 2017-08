Το συγκινητικό μήνυμα του μικρού αστεριού από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα για τον Νεϊμάρ (vid)

@neymarjr I dreamed of ever playing with you in Barca's first team..... Sorry to see you leave. Good luck with your career and thanks for your time at our club. Soñaba con jugar en el primer equipo del Barça contigo. Lastima verte salir. Buena suerte con tu carrera deportiva y gracias por tu tiempo en nuestro club. #fcbarcelona #fcb #xs #xavisimons #goodluck #neymarjr

A post shared by Xavi Simons (@xavisimons) on Aug 2, 2017 at 7:57am PDT