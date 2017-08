Οι παίκτες του Άγιαξ σταμάτησαν για να χειροκροτήσουν για τον Νούρι (vid)

Ο Άγιαξ υποδέχθηκε τη Νις για τα προκριματικά του Champions League και οι οπαδοί του Αίαντα έκαναν τα πάντα για να δείξουν τη στήριξή τους στον Νούρι. Δεν ήταν μόνοι τους, όμως, καθώς οι παίκτες του Άγιαξ σταμάτησαν το παιχνίδι για λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να χειροκροτήσουν μαζί τους για τον Νούρι.

Ajax​ players stop the UCL play off game against Nice​ to join the crowd's applause for Appie Nouri.

