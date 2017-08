Πήγε στην προπόνηση και αποχαιρέτησε ο Νεϊμάρ (pics & vid)

Εν μέσω σεναρίων και πληροφοριών για το μέλλον του ο Νεϊμάρ επέστρεψε την Τρίτη στη Βαρκελώνη και το πρωϊ της Τετάρτης εμφανίστηκε στο Ciutat Esportiva για να προπονηθεί με τους συμπαίκτες του.

Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ ήταν τεράστιο, αλλά ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν έκανε δηλώσεις όταν έφτασε.

Ωστόσο μίλησε με τους συμπαίκτες του, τους ενημέρωσε για τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν και τους αποχαιρέτησε. Λίγο αργότερα αποχώρησε και από το προπονητικό κέντρο των «μπλαουγκράνα» χωρίς φυσικά να προπονηθεί και κλείνοντας το κεφάλαιο Μπαρτσελόνα για τον ίδιο...

RAC1:

Neymar arrived for training 15 minutes LATE today. He was the last player to enter the Ciutat Esportivo Joan Gamper. pic.twitter.com/E5gKpYDfp4

— M·A·J (@UltraAutistic) August 2, 2017