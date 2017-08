Με 21 παίκτες η αποστολή του Ολυμπιακού για Παρτιζάν (vid & pic)

Το βράδυ της Τρίτης, παραμονή του αγώνα - ρεβάνς με την Παρτιζάν, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε στον Ρέντη την τελευταία του προπόνηση. Μοναδικό «απρόοπτο» εκείνο του Σισέ, με τον νεαρό άσο να αισθάνεται ένα σφίξιμο στον οπίσθιο μηριαίο δεξιά και προληπτικά να μένει εκτός. Οι Ταχτσίδης και Μποτία συνεχίζουν την αποθεραπεία τους ενώ κανονικά γυμνάστηκαν οι Ανδρούτσος, Ρέτσος και Ελαμπντελαουί, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Μπέσνικ Χάσι έκανε γνωστά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών, 21 τον αριθμό, οι οποίοι απαρτίζουν την αποστολή, για το ματς της Τετάρτης (21:45), στο Καραϊσκάκη. Αναλυτικά: Μπεν, Καρσελά, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Γιαννιώτης, Καπίνο, Καρίμ Ανσαριφάρντ, Κούτρης, Μάριν, Μίλιτς, Νικολάου, Οτζίτζα Οφόε, Πάρντο, Ρέτσος, Ρομαό, Σεμπά, Σιώπης, Βούκοβιτς και Ζντιέλαρ. Θα κοπούν 3 παίκτες. Στο περιθώριο της προπόνησης ο Χάσι είχε κουβέντα με Φορτούνη, Μάριν αλλά και Σεμπά.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Παρτιζάν. / The players selected for the match against Partizan.#olympiacos #UCL #OLYPAR pic.twitter.com/6nP6yRjndO

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 1, 2017