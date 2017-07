Δεν την ξεχνάει τη ρημάδα ο Κακά... (vid)

Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Orlando City άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι απέναντι στην Atlanta United FC, δίχως να χρειαστεί πολύ χώρο, κοντρόλ ή χρόνο για να «ζυγίσει» το σουτ.

Από το αριστερό του πόδι έφυγε όπως έπρεπε, πήρε το φάλτσο που έπρεπε και κατέληξε στη γωνία, με τον γκολκίπερ να νομίζει ότι μπορούσε ν' αντιδράσει αλλά να παρατάει την προσπάθεια μόλις είδε την πορεία της μπάλας...

HT: @KAKA grabs the opening goal and @OrlandoCitySC heads into the break with the 1-0 lead over @ATLUTD. #ATLvORL https://t.co/jOKPV594JY

— Major League Soccer (@MLS) July 29, 2017