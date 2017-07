Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού αλλά και του αγγλικού συλλόγου, κλείνει τα 50 του χρόνια και στον λογαριασμό της Φόρεστ στα social media αναρτήθηκε μήνυμα με ευχές προς το νέο αφεντικό της ομάδας του Νότιγχαμ.

Everyone at #NFFC would like to wish owner Mr Evangelos Marinakis a very happy 50th birthday! pic.twitter.com/ttPu32A6iQ

— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 30, 2017