Τρία λεπτά χρειάστηκε ο Λιονέλ Μέσι για να... πάρει το όπλο του και να σκοτώσει την αντίπαλη άμυνα.

Αρχικά με τις ντρίπλες του και στη συνέχεια με το φονικό του σουτ.

Λιονέλ Μέσι είναι αυτός και μ' αυτόν τον τρόπο θέλησε να κάνει το δωράκι του στον Βαλβέρδε που παίζει το πρώτο του clasico. Έστω και σε φιλικό επίπεδο.

Messi is Messi, friendly or not. pic.twitter.com/68PogCXSHh

