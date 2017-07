Όχι, αυτός ο Γερμανός δεν είναι ψυχρός και απόλυτα πειθαρχημένος. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ν' απολαμβάνει τη στιγμή δίχως να τον ενδιαφέρει η σοβαροφάνεια.

Θα ζήσει το κάθετι όπως το θέλει. Ακόμα κι αν αυτό έχει να κάνει απλά με ένα ποτήρι καφέ. Γιατί κι εκεί, θα βρει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο να πιεί...

Y'all worrying about transfers.

Meanwhile, Klopp is enjoying his drink... pic.twitter.com/owfbBKu4eT

— The Anfield Truth (@AnfieldTruth) July 28, 2017