Το μήνυμα του Ισπανού άσου στο Instagram:

It was a pleasure to have been part of the Olympiacos family. An incredible experience to play for this winning club. Good luck, I will support you, thanks for everything! Ήταν χαρά μου να είμαι μέρος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Μια απίστευτη εμπειρία το να παίζω γι' αυτόν τον πρωταθλητή σύλλογο.

Καλή επιτυχία. Θα σας ακολουθώ και θα σας υποστηρίζω. Ευχαριστώ για όλα!