Δεν υπάρχουν λόγια για το τρομερό σχόλιο του Μεντί στην φωτογραφία του Γουόκερ! Ο νέος του συμπαίκτης, ανέβασε στο twitter μια φωτογραφία στην οποία μεταξύ των άλλων βρίσκεται και το νέο απόκτημα της Σίτι.

Εκεί, ο Μεντί, έκανε χιούμορ με το γεγονός πως είναι έγχρωμος, γράφοντας: «Έκανα 5' να με βρω»

Great win last night. Top performance from all the boys! #cityontour #mcfc! pic.twitter.com/P8KdNrTNWr

— Kyle Walker (@kylewalker2) July 27, 2017