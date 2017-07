Η απίστευτη γκάφα της Γουέστ Μπρομ με τα διαρκείας

Δεν ξανάγινε αυτό που έχει κάνει η Γουέστ Μπρομ με την καμπάνια της για τα εισιτήρια διαρκείας. Εχει τίτλο «Our club, our captain, our history» και στο εξώφυλλο ποζάρει ο Ντάρεν Φλέτσερ. Μόνο που πρόκειται για τον τέως αρχηγό, καθότι από τον Ιούνιο ο 33χρονος Σκωτσέζος μέσος έχει πάρει μεταγραφή για την Στόουκ, αλλά μάλλον στην προηγούμενη ομάδα του ακόμα αυτόν πάνε να πουλήσουν στους οπαδούς τους.

Oh dear! West Brom send out season tickets featuring former captain Darren Fletcher, who's left the club for Stoke https://t.co/x7RIhdu2kv

— MailOnline Sport (@MailSport) July 26, 2017