Στα 400 μέτρα από το γήπεδο, οπαδοί του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα! (pics & vids)

«Θρύλε ολέ ολέ» και άλλα συνθήματα κατά της Παρτιζάν και του ΠΑΟΚ ακούγονταν από τους φίλους του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα στους δρόμους του Βελιγραδίου.

Μάλιστα, οι Delje και τα μέλη της Θύρας 7 έφτασαν σε απόσταση 400 μέτρων από το γήπεδο όπου γίνονταν το ματς.

Όλα αυτά υπό την εποπτεία της Αστυνομίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν σημειώθηκαν επεισόδια.

Part 3. Belgrade 25.07.2017

Partizan-Olympiakos (away fans are not allowed)

Delije + Gate 7 stopped 400 meters before stadium @SerbianUltras pic.twitter.com/4Y49DT9Fge — HooligansTV (@HooligansTV1) July 25, 2017

