«Καμία επαφή Γιουβέντους για Μανωλά»

Το SportItalia έγραψε ότι οι Bianconeri τα έχουν βρει με τον Μανωλά, για τους όρους του συμβολαίου του και ότι απομένει το deal με την Ρόμα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, όμως όπως έγραψε δημοσιογράφος του Sky, η Γιούβε δεν έχει κάνει καμία επαφή με τον 26χρονο διεθνή. Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Αλέγκρι έχει επαναφέρει το ενδιαφέρον για τον μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν, Μπλεζ Ματουϊντί, αφού δεν τα καταφέρνει για τους Νεμάνια Μάτιτς [Τσέλσι] και Εμρέ Τσαν [Λίβερπουλ].

Zero, anzi sottozero contatti tra #Juventus e #Manolas. Juve invece in pressing forte con #PSG per prendere #Matuidi @SkySport

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 25, 2017