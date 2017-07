Ο Ντιμπάλα υπογράφει σε φανέλα της Μπαρτσελόνα (vid)

Η πιθανή αποχώρηση του Νεϊμάρ για την Παρί Σεν Ζερμέν, προκάλεσε οργασμό δημοσιευμάτων αναφορικά με το ποιος θα τον αντικαταστήσει. Ενα απ' αυτά ήθελε την Μπαρτσελόνα να στοχεύει στον Αργεντινό αλλά αμέσως το ξέκοψε ο Αλέγκρι τονίζοντας ότι δεν πωλείται.

Πάντως, κάποιοι φίλοι της Μπάρτσα, μάλλον θα τον ήθελαν στην ομάδα τους και μάλιστα ζήτησαν από τον σταρ της Γιουβέντους να υπογράψει στη φανέλα των Καταλανών, με τον ίδιο να μην αρνείται.

Μάλιστα, όπως θα δείτε υπέγραψε σε όλες τις εμφανίσεις με τις οποίες των... έραιναν.

Nothing to see here... Paulo Dybala @RLdesignz pic.twitter.com/KSlzNyv157

— SPORTbible (@sportbible) July 24, 2017