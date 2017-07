«Πολίτης» κι επίσημα ο Μεντί (pic)

Την απόκτηση του Μπέντζαμιν Μεντί από την Μονακό για τα επόμενα πέντε χρόνια ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» ήρθαν σε συμφωνία με την γαλλική ομάδα με τον διεθνή Γάλλο αριστερό μπακ να ενσωματώνεται άμεσα στην αποστολή της Σίτι στο Λος Άντζελες.

Την προηγούμενη σεζόν ο Μεντί είχε 39 συμμετοχές κι έντεκα ασίστ με την φαέλα των Μονεγάσκων συμβάλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Please welcome @benmendy23 to Manchester City! #BlueMendy https://t.co/ZLY17WNdlS

— Manchester City (@ManCity) 24 July 2017