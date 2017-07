Τον τίτλο της πρωταθλήτριας Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής θα διεκδικήσει η Τζαμάικα, κόντρα στην Αμερική.

Μάλιστα, στα ημιτελικά απέκλεισε το Μεξικό με 1-0, χάρη στο γκολ του με εκτέλεση φάουλ του Κεμάρ Λόρενς στο 88'.

BOOOOOM! Jamaica is off to CONCACAF Gold Cup 2017 Final after defeating Mexico 1-0! https://t.co/nenLeClOuS

— Team Jamaica (@JamaicaOlympics) July 24, 2017