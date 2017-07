Μπουφόν: «Μέσι ή Παντοΐν; Μεγάλο ντέρμπι!»

Η Γιουβέντους βρίσκεται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της προετομασίας και ο Τζίτζι ρωτήθηκε για το αν ο 5 φορές πρωταθλητής με τους Bianconeri και νυν άσος της Κάλιαρι, Σιμόνε Παντοΐν, ή ο Λιονέλ Μέσι είναι καλύτερος. Ο 39χρονος απάντησε ότι «θα είναι μία ωραία μάχη» και σχολίασε ότι «όλα θα κριθούν στη φυσική κατάσταση». Η ερώτηση κάθε άλλο τυχαία και άκυρη ήταν, αφού οι τιφόζι των Τορινέζων είχαν ένα μικρό σύνθημα για να δείξουν την αγάπη τους στον πολυσύνθετο αμυντικό/μέσο. «Ποιος ενδιαφέρεται για τον Μέσι, έχουμε τον Παντοΐν».

Asking @gianluigibuffon if Padoin is better than Lionel Messi... pic.twitter.com/cF0PC58uh6

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) July 23, 2017