Τη στιγμή που δημοσιεύματα τον θέλουν να είναι με το... 1,5 πόδι στο Παρίσι για την Παρί, ο Νεϊμάρ... χαζεύει κόσμο με την φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Για την ακρίβεια, άφησε άφωνη την άμυνα της Γιουβέντους ανοίγοντας το σκορ στο 15' αλλά το... καλό το άφησε για το 26' όπου σημείωσε αυτήν τη γκολάρα που θα δείτε:

Neymar just scored this absolute beauty of a goal against Juventus: pic.twitter.com/Wn8JH6536G

— Öliver. (@FilthyPereira) July 22, 2017