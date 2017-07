Θα φοράει τη φανέλα του Νούρι ο Μπόατενγκ (pic)

Ο 20χρονος Νούρι τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στο φιλικό του Άγιαξ με την Βέρντερ και συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Πολλοί παίκτες έσπευσαν να δηλώσουν τη στήριξή τους, όμως ο Κέβιν Πρινς Μπόατενγκ το πήγε ένα βήμα παραπέρα, καθώς ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν θα φοράει τη φανέλα του Νούρι κάτω από εκείνη της Λας Πάλμας.

I've decided to wear this shirt all season under my playing shirt!! To show my support and Because I pray for you #abdelhakNouri #prince7 pic.twitter.com/IdsF51N4Ie

— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) July 22, 2017