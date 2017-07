Η τρίτη φανέλα της Γιουβέντους σχεδιάστηκε από οπαδό (vid)

Η Γιουβέντους έδωσε την ευκαιρία στους οπαδούς της να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή για την τρίτη φανέλα της σεζόν 2017-18 και στη συνέχεια ένα πάνελ παλιών παικτών της επέλεξε την καλύτερη, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα. Έτσι, σε μία φανέλα που θυμίζει πολύ το παρελθόν, οι μπιανκονέρι θα εμφανιστούν με... χακί

Introducing the 2017/18 @JuventusFC 3rd kit, designed by @La_Bianconera in the Creator Studio.

Available now. #HereToCreate pic.twitter.com/SSjlTi4m35

— adidas Football (@adidasfootball) July 21, 2017