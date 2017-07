Οι εξωφρενικές ρήτρες της Μπαρτσελόνα! (pic)

Τα 222.000.000 ευρώ που προσφέρει η Παρί Σεν Ζερμέν για το Νεϊμάρ αναμένεται να αποτελέσουν τα περισσότερα χρήματα που θα εισπράξει σύλλογος για πώληση παίκτη.

Ωστόσο, οι Καταλανοί φαίνεται ότι έχουν φροντίσει να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο με κάθε παίκτη. Ακόμη και με κάποιον όπως ο Βερμάελεν, που δεν είναι και στην... πρώτη γραμμή.

Η χαμηλότερη ρήτρα είναι αυτή του Ραφίνια που φτάνει στα 75.0000.000 ευρώ, ενώ η μεγαλύτερη είναι φυσικά αυτή του Μέσι (300.000.000 ευρώ).

Μετά το Νεϊμάρ, οι Πικέ, Μπουσκέτς, Ινιέστα και Σουάρες έχουν ρήτρα 200.000.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν ΤΡερ Στέγκεν και Ζόρντι Αλμπα με ποσό αποδέσμευσης 180.000.000 και 140.000.000 ευρώ.

Want one of Barcelona’s players? It’ll cost ya pic.twitter.com/4XFj0bDRBI

— B/R Football (@brfootball) July 20, 2017