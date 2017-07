Τελειώνει του Μοράτα στην Τσέλσι

Ο Αντόνιο Κόντε υπέγραψε την Τρίτη την επέκταση του συμβολαίου του και τώρα ήταν η σειρά της διοίκησης να του αγοράσει τον σέντερ φορ που τόσο πολύ θέλει. Αυτός θα είναι τελικά ο Αλβαρο Μοράτα, με την «Telegraph» να ισχυρίζεται ότι η μεταγραφή είναι ήδη κλεισμένη. Για να κάνει δικό της η Τσέλσι τον 24χρονο Ισπανό επιθετικό, θα πληρώσει στη Ρεάλ 90 εκατ. λίρες και αναμένεται να αφήσει την αποστολή των Μαδριλένων ο Μοράτα και να πάει στο Λονδίνο για υπογραφές...

One source telling me Morata to Chelsea is "done." I think that's premature but it is getting close #cfc https://t.co/OK5q8a63v0

— Matt Law (@Matt_Law_DT) July 19, 2017