Μάχη Τσέλσι, Γιουνάιτεντ, Τότεναμ για Μπάρκλεϊ

Το συμβόλαιό του λήγει σε 11 μήνες και εφόσον δεν ανανεώνει, είναι βέβαιο ότι θα πωληθεί. Μόνο που η Εβερτον ζητάει πολλά για τον Ρος Μπάρκλεϊ. Ο Αγγλος μέσος κοστίζει 60 εκατ. ευρώ και στο παιχνίδι έχουν μπει Τσέλσι, Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, με την τελευταία να έχει ασχοληθεί περισσότερο μέχρι τώρα.

Manchester United and Chelsea could spark bidding war with Tottenham in the race to sign Ross Barkley | @_pauljoyce https://t.co/Kz5q3vMxBb pic.twitter.com/S9tP411b4R

— Times Sport (@TimesSport) July 19, 2017