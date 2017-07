Η Λέστερ στον τελικό του Premier League Asia Trophy (vids)

Τσάμπιονς Λιγκ, Ντουντελάνζ – ΑΠΟΕΛ ώρα 19:00. Παίξε νόμιμα και με ασφάλεια στις συναλλαγές (21+)!

Το πρώτο παιχνίδι (πριν από αυτό της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας) του τουρνουά που διεξάγεται στο Χονγκ – Κονγκ, ολοκληρώθηκε με τις «αλεπούδες να παίρνουν την... άτυπη πρόκριση.

Οι «baggies» προηγήθηκαν με τον Τζέι Ροντρίγκες που σκόραρε με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, για να ισοφαρίσει ο... επαγγελματίας (δεδομένου και του θέματος για το μέλλον του), Ριγιάντ Μαχρέζ, με εξίσου όμορφη ατομική προσπάθεια και χαμηλό αριστερό σουτ για το 1-1 πριν καν συμπληρωθούν 25 λεπτά αγώνα.

Το σκορ αυτό παρέμεινε μέχρι τέλους, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα πέναλτι, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με νέο τρόπο (με την πρώτη ομάδα να εκτελεί μια φορά, τη δεύτερη δύο και να συνεχίζεται με δύο εκτελέσεις για την καθεμιά).

Εκεί τη νίκη πήρε το σύνολο του Κρεγκ Σέικσπιρ με το τελικό 7-6 και πηγαίνει στον τελικό του Σαββάτου, όπου θα κοντραριστεί είτε με τη Λίβερπουλ είτε με την Κρίσταλ Πάλας.

GOAL! Great strike by #WBA new boy Jay Rodriguez against #LCFC – a brilliant first goal for the #Baggies pic.twitter.com/9ElDiCl03n

