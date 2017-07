Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με άρωμα Game of Thrones (pics)

Οι Κόκκινοι Διάβολοι βρίσκονται στις ΗΠΑ για την καλοκαιρινή τους προετοιμασία, όπου τους επισκέφθηκαν οι Σαμ Τάρλι και Τζέντρι, κατά κόσμον Τζον Μπράντλεϊ και Τζο Ντέμπσι. Οι ηθοποιοί της δημοφιλούς σειράς φωττογραφήθηκαν με τους Ζοσέ Μουρίνιο, Κρις Σμόλινγκ και Νταβίντ Ντε Χέα. Μάλιστα το twitter της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγραψε χαρακτηριστικά: «Eπομένως εκεί πήγε ο Τζέντρι».

Φωτογραφίες:

So that's where Gendry went! #GameOfThrones pic.twitter.com/bPnF0MAxX0

Nice to meet @johnbradleywest & @joedempsie on the day the new season of #gameofthrones starts pic.twitter.com/fpRWCecB49

— Chris Smalling (@ChrisSmalling) 17 Ιουλίου 2017