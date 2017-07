Η Σπόρτινγκ εκπαιδεύει σε Ελλάδα και Κύπρο!

Στο Χαλάνδρι και στη νέα ακαδημία της Σπόρτινγκ στην Ελλάδα βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο Τεχνικός Διευθυντής της Σπόρτινγκ, Ρουίς Ρέις. Στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των Ελλήνων προπονητών με βάση τη φιλοσοφία της πορτογαλικής ακαδημίας.

Στο πρότζεκτ αυτό, μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, θα είναι και ο Κωνσταντίνος Σταμέλος, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που εργάστηκε στις Σχολές της Σπόρτινγκ στην Πορτογαλία τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα ο Ανδρέας Μπαρμπαρής είναι και επίσημα πλέον Τεχνικός Διευθυντής της πρώτης ακαδημίας της Σπόρτινγκ στην Ευρώπη, εκτός Πορτογαλίας, αυτή της Αναβύσσου. Ο ίδιος θα έρχεται σε απευθείας επικοινωνία με τα «λιοντάρια».

Η Sporting Clube de Portugal εκπαιδεύει ποδοσφαιριστές, τεχνικούς διευθυντές και προπονητές για το καλό των παιδιών – αθλητών, και δείχνει στους γονείς τι θα πρέπει να απαιτούν από μια Σχολή Ποδοσφαίρου – Ακαδημία.

Απόδειξη των παραπάνω, οι Ζοζέ Μουρίνιο, Φερνάντο Σάντος, Λεονάρντο Ζαρντίμ, Ζεσουάλντο Φερέιρα, Πάουλο Μπέντο, Κάρλος Κεϊρόζ, Ζοζέ Πεσέιρο, Λάζλο Μπόλονι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Φίγκο, Νάνι, Κουαρέσμα, Ζοάο Μουτίνιο και πολλοί άλλοι.

Το πρότζεκτ των ακαδημιών της Σπόρτινγκ σε Ελλάδα και Κύπρο επετεύχθη μετά από έμπνευση του Φρανσίσκο Ζουέλα Francisco CEO & ιδρυτή της STARS OF THE FUTURE και της SPORTING CP School of Talents σε Ελλάδα και Κύπρο.

Μέχρι στιγμής το project έχει λάβει τα θετικότερα σχόλια από σημαντικές προσωπικότητες όπως είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο, από την οικογένεια Αβέιρο (και ιδαιτέρως της μεγάλης αδερφής του Κριστιάνο Ρονάλντο, Κάτια Αβέιρο) του Πρόεδρου της Σπόρτινγκ Δρ. Μπρούνο ντε Καρβάλιο και άλλων.

Θεωρείται τεράστια επιτυχία για την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς πρόκειται στις πρώτες σχολές της Σπόρτινγκ στην Ευρώπη εκτός Πορτογαλίας.

Από το Σάββατο και για τις επόμενες ημέρες ο Φρανσίσκο Ζουέλα συνοδευόμενος από τον ανώτατο Τεχνικό Διευθυντή της Σπόρτινγκ, Ρουί Ρέις, βρίσκονται στην πρώτη ακαδημία της Σπόρτινγκ στην Κύπρο, αυτή της Λεμεσού, όπου και πραγματοποιήθηκε open weekend της ακαδημίας. Η προσέλευση παιδιών και γονέων ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων επιβεβαιώνοντας εμπράκτως την αξία και την δυναμική του πρότζεκτ αυτού.