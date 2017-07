Το τιτίβισμα του Βάις για... Ολυμπιακό! (pics)

Ο Σλοβάκος διεθνής εξτρέμ έσπευσε να λύσει το... μυστήριο για το tweet του στις 19 Μαϊου περί come back στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός άλλωστε ήταν σαφές πως είχε ασχοληθεί μαζί του.

Ωστόσο έχει άλλη αξία η σχετική επιβεβαίωση. Ο Βάις λοιπόν απευθυνόμενος σε χρήση στο Twitter του απάντησε πως η επιστροφή του στην γηραιά ήπειρο θα γινόταν τότε για τους πρωταθλητές Ελλάδας, ανάβοντας... φωτιές και μην διευκρινίζοντας εάν αυτό το... παράθυρο παραμένει ανοιχτό ή όχι...

No pal. It was about Olympiakos.

— Vladimir Weiss (@VladiW7) July 16, 2017