Απογειώνει την προσφορά για Κεϊτά η Λίβερπουλ

Παρά την άρνηση στο ούτως ή άλλως τεράστιο ποσό των 57 εκατ. λιρών, ο Γίργκεν Κλοπ είναι αποφασισμένος να επιμείνει για τον Ναμπί Κεϊτά και η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την προσφορά της. Η Λειψία όμως έχει εξηγήσει ότι δεν τον πουλάει και έχει παραπέμψει στο επόμενο καλοκαίρι, όταν και θα μπει σε εφαρμογή η ρήτρα αποδέσμευσής του στα 43 εκατ. λίρες.

Liverpool to make new bid for Naby Keita. Bid worth more than £57m already rejected by RB Leipzig. Keita wants Liverpool. Inter interested

