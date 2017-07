«Καθάρισε» το φιλικό σε ένα ημίχρονο η Άρσεναλ (vid)

Ο Αρσέν Βενγκέρ αποφάσισε στο σημερινό παιχνίδι (έπειτα από αυτό με τη Sydney FC) να δώσει φανέλα βασικού στον νεοαποκτηθέντα, Αλεξάντρ Λακαζέτ, όμως εκείνος, στα κάτι περισσότερο από 60 λεπτά που αγωνίστηκε, δεν έκανε πολλά πράγματα.

Παίξε νόμιμα στην Sportingbet με επιστροφή στοιχήματος στο Λίλεστρομ - Στάμπαεκ, αν καταλογιστεί κόκκινη κάρτα (21+).

Οι «κανονιέρηδες» σκόραραν στο 33' και το 37' με τους Ζιρού και Ράμσεϊ από τις ασίστ που μοίρασε ο Νάτσο Μονρεάλ, με τον Ουαλό χαφ να σκοράρει με εντυπωσιακή «λόμπα» πάνω από τον Γιανγέτοβιτς.

Ο Ελνένι στο 44' έκανε τρία τα τέρματα των Λονδρέζων, που δέχθηκαν απλά ένα γκολ στην επανάληψη, όπου και διαμορφώθηκε το τελικό 3-1 στο τελευταίο φιλικό στο Σίδνεϋ.

And that's it from our final game of #ArsenalinSydney

It ends 3-1 pic.twitter.com/KKo0dEmEtd

— Arsenal FC (@Arsenal) July 15, 2017