Αποθέωση για Μπίγλια στο αεροδρόμιο (vids)

Ο Αργεντινός μέσος, φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Μιλάνου είδε πάνω από 100 φίλους της ομάδας να τον περιμένουν για να τον αποθεώσουν.

Ο ίδιος, στις πρώτες του δηλώσεις είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο της Λάτσιο για την αντιμετώπισή του».

Θυμίζουμε πως η Λάτσιο θα βάλει στα ταμεία της από την εν λόγω πώληση 17.000.000 ευρώ.

Biglia arrives in hotel: "I am happy to be at Milan"pic.twitter.com/DUd6Me3gSB [via @cmdotcom]

