Με Ντεφό, χρώματα και σούπερ ήρωες η κηδεία του μικρού Μπράντλεϊ... (pics & vid)

Ο μικρούλης που συγκίνησε τον ποδοσφαιρικό – κι όχι μόνο – κόσμο, που το χαμόγελό του όταν έμπαινε στο γήπεδο στην αγκαλιά του αγαπημένου του φίλου, Ζερμέιν Ντεφό, δεν μπορούσε να συγκριθεί με τίποτα άλλο, «έσβησε» πριν από λίγες μέρες...

Έχοντας ταλαιπωρηθεί και δώσει τεράστια μάχη με τον καρκίνο, τελικά νικήθηκε, μη προλαβαίνοντας να ζήσει όσα πρέπει να ζει κάθε παιδί...

Στην κηδεία του, το μεσημέρι της Παρασκευής, βρέθηκε πλήθος κόσμου με φανέλες ομάδων, ο Ντεφό φυσικά έδωσε το «παρών» έχοντας αποχωρήσει από την προετοιμασία της Μπόρνμουθ, ενώ, απηύθυναν έναν τελευταίο χαιρετισμό και οι αγαπημένοι του σούπερ ήρωες...

Ο μικρός Μπράντλεϊ οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, με όμορφα χρώματα, οπαδούς και απλό κόσμο που μπορεί να μην τον είχαν γνωρίσει ποτέ από κοντά αλλά τους άγγιξε...

The funeral for six-year-old Bradley Lowery is taking place in County Durham pic.twitter.com/GbvVV9T86U

— Sky News (@SkyNews) July 14, 2017