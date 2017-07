Τρομακτικό χτύπημα του Πουγιόλ στον Νέβιλ! (vid)

Ο άλλοτε αρχηγός της Μπαρτσελόνα, συμμετέχει στο τουρνουά Star Sixes στο «O2 Arena» και στο παιχνίδι 6 εναντίον 6 ανάμεσα σε Ισπανία και Αγγλία, τα πράγματα πήραν... άσχημη τροπή.

Με τεντωμένο πόδι, ο Πουγιόλ χτύπησε πολύ άσχημα τον Φιλ Νέβιλ στο γόνατο, όμως δεν του προκάλεσε κάτι σοβαρό.

«Να το δουν οι FIFA, UEFA και να κάνουν κάτι γιατί ο διαιτητής είπε ότι πήρε τη μπάλα! Είναι το χειρότερο μαρκάρισμα που έχω δει» ανέφερε ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μεταξύ σοβαρού και αστείου.

Δείτε το χτύπημα του Πουγιόλ:

Carlos Puyol with a very late tackle #StarSixes #Puyol pic.twitter.com/HJZcYi5reU

— FootballOne_Two (@FootballOne_Two) July 13, 2017