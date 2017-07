Αρνηση σε τρελή πρόταση της Λίβερπουλ για Κεϊτά

Ο Ναμπί Κεϊτά φημολογείται ακόμα και το ότι έχει συμφωνήσει προσωπικά με την Λίβερπουλ για πενταετία. Ωστόσο, αυτό θα μπορέσει να συμβεί το επόμενο καλοκαίρι. Για φέτος ο Λειψία δεν τον αφήνει να φύγει με τίποτα. Οι Γερμανοί αρνήθηκαν την πολύ δυνατή προσφορά των 57 εκατ. λιρών και παρέπεμψαν στη ρήτρα αποδέσμευσής του παίκτη που είναι 48 εκατ., αλλά θα ισχύσει από τον επόμενο Ιούνιο.

