Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι παίρνει Σεμέδο

Αφού πέρασε ένα χρόνο χωρίς κανονικό δεξιό μπακ από τη στιγμή της αποχώρησης του Ντάνι Αλβες, η Μπαρτσελόνα κατέληξε τελικά σε αυτόν που θα ήθελε να της βγει ως διάδοχός του. Το ίδιο το club μάλιστα έσπευσε να ενημερώσει ότι την Παρασκευή ο Νέλσον Σεμέδο θα περάσει ιατρικά και εφόσον όλα πάνα καλά, θα υπογράψει.

Ο 24χρονος διεθνής Πορτογάλος έκανε εξαιρετική σεζόν πέρσι με την Μπενφίκα και θεωρείται ιδιαίτερα επιθετικός μπακ, κάτι που χρειάζεται η Μπάρτσα. Το ποσό της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει τα 30+5 εκατ. ευρώ. Η τιμή του είχε ξεκινήσει από τα 50 εκατ.

[BREAKING NEWS] Agreement with Benfica to sign Nélson Semedo, pending medical tests tomorrow in Barcelona https://t.co/o5ldP2I5ke pic.twitter.com/JjQdQ3q1pF

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2017