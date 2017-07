Τα... σκάει για Γουόκερ η Σίτι

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Από τη στιγμή που έχασε τον Ντάνι Αλβες και ξέμεινε από δεξιό μπακ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα επανήλθε στην επιλογή του Κάιλ Γουόκερ. Αυτόν ήθελε εξ αρχής, αλλά η Τότεναμ αξίωνε πολλά. Τελικά η Σίτι θα πρέπει να τα δώσει και φέρεται να έχει υπάρξει αρχική συμφωνία στα 50 εκατ. λίρες, με τον 27χρονος Αγγλο διεθνή να έχει δώσει από πλευράς του το ΟΚ.

Exclusive: Man City to sign Kyle Walker after meeting Tottenham's £50m asking price - @Matt_Law_DThttps://t.co/ktj9ibcA1X

— Telegraph Football (@TeleFootball) July 13, 2017